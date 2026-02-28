Скончался легенда рок-н-ролла Нил Седака

Известный американский певец и автор песен Нил Седака ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его семья на странице артиста в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наша семья опустошена внезапной кончиной нашего любимого мужа, отца и дедушки Нила Седаки. Настоящая легенда рок-н-ролла, источник вдохновения для миллионов, но что важнее всего - по крайней мере, для тех из нас, кому посчастливилось его знать, - невероятный человек, которого нам будет очень не хватать", - сказано в заявлении родных музыканта.

Причину смерти семья не называет. СМИ сообщали, что артиста 27 февраля доставили в больницу в Лос-Анджелесе из-за плохого самочувствия.

Седака родился 13 марта 1939 года в Нью-Йорке. Пик карьеры музыканта пришелся на 60-е годы XX века. Среди его наиболее известных хитов - " Oh! Carol" "Laughter in the Rain" и "Breaking Up is Hard to Do". Композиции Седаки неоднократно попадали в топ-чарты.