Селена Гомес раскрыла, сколько детей хочет от Бенни Бланко

Певица и актриса Селена Гомес в подкасте Friends Keep Secrets раскрыла, сколько детей хочет от мужа, музыкального продюсера Бенни Бланко. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я хочу четверых. В фильме "Привет семье!" есть сцена, где Дайан Китон ужинает со всеми детьми, и я не могу выбросить ее из головы. Она всегда вызывала у меня такое приятное чувство", - призналась Гомес.

При этом знаменитость отметила, что не уверена полностью в том, что ее мечта осуществится.

"Я не хочу просто говорить "как будет, так и будет". Но вдруг у нас получится только один ребенок или вообще ни одного? Мы же не знаем", - добавила артистка.