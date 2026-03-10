Pussycat Dolls воссоединятся для мирового тура

Участницы популярного герлз-бэнда 2000-х Pussycat Dolls воссоединяются для мирового тура. Об этом сообщил портал о жизни звезд Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Возможно, у этих Pussycats Dolls действительно девять жизней <...> [Они] каким-то образом пережили неприятный судебный процесс, отмену концерта из-за COVID-19 и ошеломляющий ренессанс карьеры солистки - и снова отправляются в турне. Музыкальные инсайдеры сообщают, что исполнительницы хита "Don't Cha" готовятся к мировому туру после 16-летнего перерыва, в рамках которого запланировано несколько концертов в США. И, как выяснилось, вокалистка Николь Шерзингер "определенно вернулась" в группу", - пишет издание.

До этого герлз-бэнд вместе с основательницей группы Робин Антин оказались втянуты в долгий судебный процесс из-за отмененного тура. Тогда Шерзингер публично объявила о своем участии в гастролях, но впоследствии отказалась выходить на сцену, если не получит 75% прибыли.

Группа Pussycat Dolls существовала с 1995-го по 2010 год. Коллектив выпустил такие хиты, как Don't Cha, Stickwitu, I Hate This Part, Hush Hush и Buttons.