Звезда сериала «Ривердэйл» Чарльз Мелтон стал отцом

Звезда сериала "Ривердэйл" Чарльз Мелтон официально стал отцом. Актер долгое время держал детали личной жизни в секрете, но теперь их семья стала на одного человека больше.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Радостной новостью актер и его партнерша, франко-австралийский режиссер и художница Камилла Саммер-Валли, поделились с поклонниками в своих социальных сетях.

Отметим, что отношения Чарльза и Камиллы начались в 2025 году и развивались стремительно. Впервые о беременности Саммер-Валли стало известно в январе этого года, когда она опубликовала на своей странице серию трогательных снимков, на одном из которых Мелтон целует ее живот. Поклонники сразу же засыпали пару поздравлениями.

До встречи с Камиллой личная жизнь 35-летнего актера часто была в центре внимания таблоидов. Одним из громких романов у Чарльза Мелтона был с его коллегой по сериалу "Ривердэйл" - Камиллой Мендес. Их отношения начались в 2018 году и были непостоянными. Сейчас актриса помолвлена с Руди Манкусо.

Сейчас Чарльз совмещает заботу о новорожденном с плотным рабочим графиком. Впереди у него премьера второго сезона сериала "Грызня" и несколько кинопроектов, но, как отмечают инсайдеры, сейчас все его внимание сосредоточено на семье.