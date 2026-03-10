Арнольд Шварценеггер готовится сыграть главную роль в «Короле Конане»

Арнольд Шварценеггер готовится вновь перевоплотиться в легендарного Конана.

Актер подтвердил работу над картиной "Король Конан", о чем рассказал на Arnold Sports Expo 2026, передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

По словам звезды, за сценарий и постановку продолжения "Конана‑варвара" возьмется Кристофер Маккуорри, известный по четырем частям франшизы "Миссия невыполнима". Предполагается, что Шварценеггер сыграет постаревшего героя.

Кроме того, легендарный актер обсуждал возможное возвращение к роли Датча в новом "Хищнике". Также возможно его появление в сиквеле легендарного фильма "Коммандос".

Напомним, именно "Конан-варвар" (1982) и его сиквел "Конан-разрушитель" (1984) когда-то принесли молодому Шварценеггеру широкую известность и закрепили за ним статус звезды экшен-кино. Теперь, спустя десятилетия, зрители смогут увидеть, как сложилась судьба могучего киммерийца в более зрелом возрасте.