Раскрыто имя самой богатой знаменитости в мире

Американский режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг занял первое место в списке самых богатых знаменитостей. Об этом пишет Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Состояние постановщика оценивается в 7,1 миллиарда долларов. Издание отмечает, что Спилберг является самым коммерчески успешным режиссером всех времен и сооснователем студии DreamWorks, а также получает проценты с продаж в парках развлечений Universal благодаря своим блокбастерам "Челюсти", "Индиана Джонс" и "Парк Юрского периода".