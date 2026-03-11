https://news.day.az/showbiz/1821470.html Раскрыто имя самой богатой знаменитости в мире Американский режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг занял первое место в списке самых богатых знаменитостей. Об этом пишет Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Состояние постановщика оценивается в 7,1 миллиарда долларов.
Раскрыто имя самой богатой знаменитости в мире
Американский режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг занял первое место в списке самых богатых знаменитостей. Об этом пишет Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Состояние постановщика оценивается в 7,1 миллиарда долларов. Издание отмечает, что Спилберг является самым коммерчески успешным режиссером всех времен и сооснователем студии DreamWorks, а также получает проценты с продаж в парках развлечений Universal благодаря своим блокбастерам "Челюсти", "Индиана Джонс" и "Парк Юрского периода".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре