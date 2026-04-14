Виктория Бекхэм свела татуировки, посвященные мужу

Дизайнер Виктория Бекхэм удалила все свои татуировки, в том числе посвященные мужу Дэвиду. Об этом их сын Круз рассказал на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отвечая на вопрос одного из подписчиков, есть ли у его матери татуировки, поскольку у его отца, их много, Круз заявил, что у Виктории больше нет ни одной татуировки.

На теле Виктории Бэкхем прежде было несколько надписей и изображений. На левом запястье красовались инициалы мужа и слова на иврите "Вместе, навсегда, навечно" в честь 10-й годовщины их свадьбы. Ниже располагались римские цифры, которые обозначали день, когда Виктория и Дэвид возобновили свои свадебные клятвы. На спине Бекхэм находилась татуировка с библейской цитатой на иврите, означающей "Я принадлежу моему возлюбленному, а мой возлюбленный принадлежит мне", а на пояснице - пять звезд, олицетворявших ее, Дэвида и их троих сыновей: Круза, Ромео и Бруклина.