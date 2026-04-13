Бритни Спирс легла в рехаб

Певица Бритни Спирс легла в реабилитационный центр и пройдет курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости. Об этом сообщает портал TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

44-летняя легенда поп-музыки добровольно пошла на такой шаг на фоне скандала с арестом за вождение в нетрезвом виде. По данным инсайдеров, такое решение она приняла "ради всеобщего блага".

"Она осознала, что дошла до самого дна. Также она понимает, что это произведет хорошее впечатление на судью, мол, она относится к делу со всей серьезностью", - сообщил источник.

Информацию о прохождении курса лечения Бритни Спирс подтвердил и ее официальный представитель. Впрочем, каких-либо подробностей он не предоставил.