Звезду «Постучись в мою дверь» снова проверят на запрещенные вещества
Прокуратура Турции запросила дополнительное исследование анализов на запрещенные вещества актрисы Ханде Эрчел. Об этом сообщает издание Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, в моче Эрчел нашли морфин и кодеин. Помимо подозрений на наркотики, это может свидетельствовать о применении лекарственных препаратов. К примеру, сильнодействующих, которые можно использовать только по рецепту.
Прокуратура направила запрос в специализированную судебную медицинскую экспертную комиссию для того, чтобы выяснить, являются ли указанные вещества лекарственными активными веществами. Анализы обнародуют в течение ближайших дней.
В марте звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел дала показания по делу о наркотиках.
В отношении актрисы был выписан ордер на арест, однако в это время она находилась за рубежом. О своем аресте артистка узнала из СМИ. Вернувшись в Турцию, она начала сотрудничать с правоохранительными органами.
