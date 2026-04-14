BTS ответили на слухи о распаде группы

Группа BTS после долгого перерыва в карьере из-за ухода на срочную службу снова воссоединилась.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, исполнители k-pop хитов ответили на слухи о скором распаде группы в интервью для обложки Rolling Stone UK.

RM прокомментировал ожидания хейтеров распада группы: "Есть люди, которые просто молятся у себя дома: "Пожалуйста, BTS, просто упадите. Просто развалитесь и рухните". Поэтому мы думаем: "Ладно, ребята, мы не виделись два, три года... Прошло три года, нас ждут ARMY [фандом BTS], нас ждет весь мир, так что повеселились и хватит".

Однако внутренние разногласия в группе все же есть. Джин рассказал о спорах вокруг музыкального направления: "На самом деле, я не совсем согласен с остальными по этому вопросу. Потому что в музыке мы видим определенные результаты, верно? Поэтому я считал, что наши самые любимые песни - это и есть наша идентичность. Но не все были со мной согласны, и после долгих обсуждений я пришел к выводу, что наша идентичность - в музыке, которую мы создавали".

При этом Тэхен добавил, что после сольных проектов участники проявили удивительную непредвзятость: "Я думал, что, когда мы вернемся к совместной работе, у каждого будет более твердое мнение по поводу музыки. Но, к моему удивлению, все участники оказались очень непредвзятыми и раскрыли глубину своего характера".