Несчастный случай в Балакене: мужчина умер от укуса пчелы

1 мая 2018 16:41

В Балакене 41-летнего мужчина ужалила пчела.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в центральную районную больницу в шоковом состоянии был доставлен житель села Газма Алиев Ильгар Мамед оглу, 1977 г.р.

Как сообщили АПА в больнице, пчела ужалила мужчину в шею, когда он находился около улей, после чего его состояние резко ухудшилось. Мужчина скончался.

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