Несчастный случай в Балакене: мужчина умер от укуса пчелы

В Балакене 41-летнего мужчина ужалила пчела.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в центральную районную больницу в шоковом состоянии был доставлен житель села Газма Алиев Ильгар Мамед оглу, 1977 г.р.

Как сообщили АПА в больнице, пчела ужалила мужчину в шею, когда он находился около улей, после чего его состояние резко ухудшилось. Мужчина скончался.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook