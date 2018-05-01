Несчастный случай в Балакене: мужчина умер от укуса пчелы
1 мая 2018 16:41 138
В Балакене 41-летнего мужчина ужалила пчела.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в центральную районную больницу в шоковом состоянии был доставлен житель села Газма Алиев Ильгар Мамед оглу, 1977 г.р.
Как сообщили АПА в больнице, пчела ужалила мужчину в шею, когда он находился около улей, после чего его состояние резко ухудшилось. Мужчина скончался.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!