Азербайджанский генерал отправлен на пенсию
3 мая 2018 12:09 73
Заместитель начальника Пенитенциарной службы министерства юстиции генерал-майор юстиции Гусейн Алиханов освобожден от должности. Об этом сообщили Trend в четверг в Службе, передает Day.Az.
Согласно информации, Алиханов отправлен на пенсию в связи с возрастным цензом, ему исполнилось 65 лет.
Пока назначения на его место нет.
Напомним, что Алиханов занимал эту должность с 2007 года.
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