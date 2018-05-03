Азербайджанский генерал отправлен на пенсию

3 мая 2018 12:09

Заместитель начальника Пенитенциарной службы министерства юстиции генерал-майор юстиции Гусейн Алиханов освобожден от должности. Об этом сообщили Trend в четверг в Службе, передает Day.Az.

Согласно информации, Алиханов отправлен на пенсию в связи с возрастным цензом, ему исполнилось 65 лет.

Пока назначения на его место нет.

Напомним, что Алиханов занимал эту должность с 2007 года.

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