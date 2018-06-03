Сегодня второй тур вступительных экзаменов в магистратуру
Как передает Day.Az, со ссылкой на Trend, по данным Государственного экзаменационного центра , сегодня прйдет второй тур вступительных экзаменов для высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Национальной Академии Наук в магистратуру.
Экзамены проводятся в Баку, Нахчыване и Гяндже, в 25 экзаменационных зданиях.
Экзамен начнется одновременно во всех зданиях - в 12:00 и займет 1 час 30 минут.
На втором этапе бакалаврам предлагается 50 тестовых заданий, 5 из которых открытого типа (по некотрым программам бакалавры будут сдавать письменные и специальные экзамены на умение). Каждый правильный ответ оценивается в один балл, а неправильные ответы не влияют на результат правильных.
По результатам первого этапа вступительных экзаменов бакалавры, прошедшие конкурс и допущенные до второго тура составляют 8183 человека, которые подтвердили выбранную ими программу поступления.
Для контроля над экзаменационным процессом задействовано 81 экзаменационный руководитель и 786 учителей-координаторов.
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