В Баку продемонстрирован новый транспорт для полиции - ФОТО - ВИДЕО

В связи со 100-летним юбилеем азербайджанской полиции и Днем полиции прошла торжественная церемония.

На церемонии был продемонстрирован новый транспорт для полиции.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фотографии и видео нового транспорта.

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