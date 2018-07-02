В Баку продемонстрирован новый транспорт для полиции - ФОТО - ВИДЕО
2 июля 2018 16:15 1 235
В связи со 100-летним юбилеем азербайджанской полиции и Днем полиции прошла торжественная церемония.
На церемонии был продемонстрирован новый транспорт для полиции.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет фотографии и видео нового транспорта.
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