В Азербайджане увеличилось количество змей - ПРИЧИНА

Из-за аномально жаркой погоды в этом году в Азербайджане увеличилось количество змей.

Об этом сказал Trend директор Института зоологии Национальной академии наук Азербайджана Эльман Юсифов, передает Day.Az.

По его словам, этим летом значительно увеличилось число обращений в связи с обезвреживанием обнаруженных на той или иной территории змей.

Юсифов отметил, что причиной такого увеличения популяции змей в Азербайджане является не только жаркая погода, но и увеличение числа мелких грызунов на невозделываемых землях, которые входят в их рацион.

Директор института сказал, что активизация змей в основном наблюдается в районах, расположенных в Кура-Аразской низменности.

"Это территория о Гобустанского и Абшеронского районов до Агстафы. Также увеличение численности змей наблюдается в Сальянском, Нефтчалинском и Билясуварском районах, расположеннных вдоль реки Кура", - сказал Юсифов.

По его словам, чтобы обезопасить себя от змей, людям следует заделать имеющиеся трещины в домах, максимально ограничить доступ в погребы, которые являются излюбленными местами их обитания.

"Также, так как сейчас сезон сбора урожая, людям, работающим в поле, необходимо соблюдать определенные меры безопасности: надевать закрытую одежду, обувь с высокой голенью. Во время походов в лес, следует брать с собой палку, и не заходить в места с высокой травой, в овраги. Сейчас пик активности змей, и эта активность продлится до октября. Затем они впадут в зимнюю спячку", - сказал директор института.

Юсифов добавил, что в Азербайджане обитает около 20 видов змей, но только один из них - гюрза, представляет опасность для жизни человека.

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