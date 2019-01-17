В Азербайджане бушует непогода: есть ли пострадавшие? - ОТВЕЧАЕТ МИНЗДРАВ

До настоящего времени в Азербайджане нет пострадавших и обратившихся в больницы в связи с сильным ветром. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в четверг Trend в пресс-службе минздрава.

В министерстве напомнили, что в связи с резким изменением погоды медицинские учреждения перешли на усиленный режим работы, и все медучреждения приведены в готовность.

"Вчера министр здравоохранения Огтай Ширалиев лично встретился с главврачами крупных медицинских учреждений, дал поручения о переходе на усиленный режим работы в связи с предупреждение министерства экологии и природных ресурсов о резком изменении погодных условий. Также были отправлены телефонограммы руководителям других медучреждений".

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