Сильный пожар на рынке в Баку

В Баку произошел сильный пожар на рынке стройматериалов.

Как сообщили Milli.Az в МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях ночью поступила информация о пожаре на территории рынка стройматериалов в Наримановском районе Баку, охватившем площадь в 350-400 квадратных метров.

На место происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты Государственной службы пожарной охраны. В 03:48 пожар был локализован, а еще через несколько часов - полностью потушен.

Стройматериалы на охваченной пожаром площади полностью сгорели, пострадавших нет.

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