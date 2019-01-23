Сильный пожар на рынке в Баку
23 января 2019 09:49 674
В Баку произошел сильный пожар на рынке стройматериалов.
Как сообщили Milli.Az в МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях ночью поступила информация о пожаре на территории рынка стройматериалов в Наримановском районе Баку, охватившем площадь в 350-400 квадратных метров.
На место происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты Государственной службы пожарной охраны. В 03:48 пожар был локализован, а еще через несколько часов - полностью потушен.
Стройматериалы на охваченной пожаром площади полностью сгорели, пострадавших нет.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:30 870
Часть Баку останется без газа
08:56 1 056
Сильный пожар в Баку
22 января 20:20 848
Новые назначения в управлениях минкультуры Азербайджана
22 января 20:16 1 980
Громкое расследование в госкомитете Азербайджана - ПОДРОБНОСТИ
22 января 19:55 1 084
Бактрансагентство о новых ценах за парковку автомобилей
-
22 Янв. 22:40 9 918
-
22 Янв. 15:17 9 187
-
22 Янв. 14:33 8 411
-
22 Янв. 17:37 7 670
-
22 Янв. 12:28 6 553