Пенитенциарная служба о "голодовке" Талеха Багирова

Пенитенциарная служба министерства юстиции Азербайджана прокомментировала заявление супруги Талеха Багирова, осужденного за организацию событий в Нардаране.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Пенитенциарную службу, супруга Талеха Багирова в интервью некоторым информационным сайтам рассказала о том, что на отбывающего наказание Багирова оказывается давление со стороны сотрудников исправительного учреждения, что ему не дают встречаться с адвокатом, не разрешают разговаривать по телефону, и, по этой причине, он уже длительное время проводит голодовку, передает Day.Az.

В Службе сообщают, что начальник тюрьмы Афтандиль Агаев 12 февраля 2019 года принял отца и супругу Багирова - Камиля Багирова и Лейлу Исмаилзаде. Во время приема с ними была проведена беседа, им было сообщено, что нет каких-либо оснований для беспокойства и отмечено, что в отношении Багирова не было совершено каких-либо противоправных действий, что предоставлены необходимые условия для его встречи с адвокатом и родственниками, а также для положенных телефонных разговоров. Но Талех Багиров отказался от встречи со своим адвокатом Бахрузом Байрамовым и от телефонных разговоров, предоставленных ему в назначенный период. Каждый из этих случаев был задокументирован в соответствующем порядке.

С учетом беспокойства родственников были созданы условия для встречи Багирова с ними в служебной комнате. Войдя в комнату, Багиров выразил недовольство приходом своих родственников и в грубой форме сказал, чтобы они уходили. Когда начальник тюрьмы, призвав его к дисциплине, спросил, почему тот отказывается от встречи с адвокатами и родственниками, от телефонных разговоров, Багиров ответил, что хочет, чтобы о нем говорили, оставаться на повестке дня, и это его шанс. Затем он сказал своим родственникам: "Идите и скажите всем, что я провожу голодовку".

Пенитенциарная служба еще раз сообщает, что Багиров никогда не подавал заявление о противоправных действиях в отношении него, а также о своей голодовке. Его безопасность обеспечиваются, все его права защищаются.