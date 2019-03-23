Покажи мне свой арахчын, и я скажу - откуда ты родом, каков твой достаток, праздник в доме или горе... По арахчыну в Азербайджане можно было узнать возраст, профессию, даже социальную принадлежность человека.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям фотосессию и материал об азербайджанском национальном головном уборе - арахчыне. Свои работы представляет известный азербайджанский дизайнер-модельер Гюльнара Халилова.

Арахчын (азерб. аraxçın) был одним из наиболее распространенных видов головных уборов, являясь частью национального костюма мужчин и женщин. Этот головной убор был очень популярен в Азербайджане в XVI и XVII веках. Об этом свидетельствуют результаты многочисленных раскопок на территории страны и исследовательские труды ученых-этнографов.

Как одевали арахчын

Для начала отметим, что арахчын - вовсе не тюбетейка, хотя действительно формой своей похож на тюбетейку, которую носили и носят жители Средней Азии. Только арахчын имеет круглую форму, а тюбетейка иногда квадратную. В Средней Азии - это уличный головной убор. Арахчын же в Азербайджане носили, как правило, только в помещении. А если выходили на улицу, то оставляли его под основным головным убором (папаха, чалма, тюрбан, келагаи, шали, покрывала).

Согласно традициям Азербайджана, арахчын недопустимо было надевать без основного головного убора, - единственными, кому это разрешалось, были дети. Обычным мужским головным убором была папаха из овчины. Богатые носили папаху из каракуля. Под папаху на бритую голову надевали маленькую тюбетейку - арахчын.

Женщины носили головные уборы дома, во дворе и в гостях, а, выходя на улицу, надевали белую чадру. Обычай допускал пребывание на улице без чадры только девочек и пожилых женщин.

В повседневной же жизни дома арахчын могли носить и без папахи или чалмы. Арахчын одевали в основном молодые азербайджанцы.

Разновидности арахчына

Существовало довольно большое число разновидностей таких головных уборов, - их шили из всевозможных материалов таким образом, чтобы ткань очень плотно прилегала к голове.

Изготовлением арахчынов занимались в основном девушки и женщины. Любая мастерица никогда не повторяла один и тот же орнамент, наоборот, меняя оттенки и узоры, ловкие женские руки придают тюбетейке особое изящество и прелесть. Таким образом, став традиционным, этот вид искусства способствует созданию разноцветной и неповторимой вышивки азербайджанского арахчына.

Внешне арахчын представляет собой небольшой головной убор круглой формы, который сделан из приятной на ощупь ткани (в зависимости от региона или предпочтений владельца, использовали различные материалы) с различными узорами.

По цвету и вышивке арахчын разделялся на мужской, женский и девичий.

Мужской - украшали строгим геометрическим орнаментом и изготовляли из более "суровых" тканей.

Женский и девичий отличался богатой вышивкой, цветными шелковыми и золотыми нитями, бисером и жемчугом. Часто сверху к женским арахчынам пришивали золотые украшения различных форм. Традиционным узором была бута. Для декорирования применялись витой шнур, аппликации из парчовых тканей. Шили этот головной убор для прекрасной половины из бархата и велюра. В женских арахчынах с тыльной части прикреплялся специальный вязаный мешочек для того, чтобы в него можно было убирать волосы. Но потом женщины от него отказались.

Во всех случаях арахчын имел однотонную подкладку, и почти всегда при изготовлении его применялось сквозное простегивание верхней ткани и подкладки.

Кстати, в народе арахчын считался особо почитаемым элементом повседневной и праздничной одежды. Это головной убор служил не только для украшения, но и оберегал от различных недугов дурного глаза. Поэтому к нему иногда пришивали небольшие обереги или талисманы.

Сегодня во многих городах Азербайджана сохранилась древняя школа вышивки, работы азербайджанских мастериц украшают экспозиции международных выставок и музеев, арахчын стал частью профессионального интереса художников.