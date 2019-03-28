Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 31 марта проведет экзамены для выпускников предыдущих лет, желающих поступить в средние специальные учреждения образования (колледжи) на базе общего среднего (девятилетнего) образования; для выпускников, которые не смогли получить документ об образовании, и сдают экзамен экстерном; для выпускников текущего года, которые не смоли принять участие на первом этапе выпускного экзамена (девятый класс) по уважительной причине; для выпускников, сдающих экзамен по азербайджанскому или русскому языку, и желающих принять участие в конкурсе по приему в колледжи по сектору, отличающегося от того, где они обучались; для выпускников, желающих принять участие в конкурсе по приему в колледжи по иностранному языку, отличающемуся от того, который сдавали в рамках вступительного экзамена. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

Лица, которые примут участие на этих экзаменах, смогут распечатать на сайте ГЭЦ "лист пропуска на экзамен".

Во всех зданиях экзамены начнутся в 11:00. За пятнадцать минут до начала экзамена в 10:45, прекратиться пропуск лиц.

Планируется, что на экзамене примут участие 7 353 человек (по Баку - 2059 человек, по Нахчывану - 403, по Гяндже - 354, по Барде - 875, по Гекчаю - 474, по Ширвану - 780, по Лянкярану - 833 человек, по Хачмазу - 477).

Управление экзаменационным процессом будут осуществлять 52 руководителя, а также 621 учителей контролеров.