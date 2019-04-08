В ряде районов Азербайджана 14 апреля пройдут выпускные школьные экзамены. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр Азербайджана.

Выпускные экзамены по уровню полного общего образования (11 лет) пройдут для учащихся общеобразовательных школ, расположенных в районах и населенных пунктах Сумгайыт, Абшерон, Гянджа, Гёкгёль, Самух, Нафталан, Гёранбой, Дашкесан, Шеки, Огуз, Гябяля, Лянкяран, Астара, Билясувар, Агсу, Зярдаб, Шамахы, Кюрдемир, Йевлах, Барда, Тертер, Имишлы, Саатлы, Сабирабад, Хачмаз, Шабран.

Учащиеся, которые будут участвовать в выпускных экзаменах, пройдя по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=46 ,могут распечатать пропуск на экзамен.