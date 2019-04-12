Строящийся в Баку бизнес-центр "Baku tower" будет самым высоким небоскребом в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az, высота здания, которое находится на стадии завершения, будет составлять 277 метров.

По своей высоте это здание уступает на 33 метра только самому высокому сооружению столицы - телебашне, высота которой составляет 310 метров.