Вот и наступило долгожданное лето - пора отпусков, поездок в другие страны, отдыха на природе, купания в море и бассейне, загорания... Но в такой период, кроме положительных и незабываемых впечатлений, нужно помнить о некоторых неприятностях, которые могут "подпортить" отпуск. Одно из них диарея.

Причины диареи летом. Вирусы, бактерии и паразиты, которые способствуют возникновению заболевания, легче распространяются во влажной среде и при повышенной температуре. Кроме того, ненадлежащие условия хранения и быстрая порча продуктов, глотание воды в море и в бассейне, недостаточное мытье продуктов или же их мытье нечистой водой являются причиной для возникновения диареи.

Поэтому в летнее время важно быть осторожным и избегать возможных источников таких неприятностей, а если болезни избежать не удалось, то необходимо вовремя и правильно оказать помощь страдающему организму.

Что можно сделать, прежде чем идти к врачу?

Независимо от причины диареи в первую очередь следует соблюдать определенную диету. Необходимо принимать большое количество жидкости, потому что организм теряет ее при диарее. С целью восстановления микрофлоры применяются пробиотики, так как при диарее нарушается микрофлора кишечника. Использование полезных бактерий (пробиотиков) уменьшает тяжесть и длительность диареи. Следует избегать чрезмерного употребления безрецептурных противодиарейных лекарственных средств. Учтите, что с помощью диареи организм пытается избавиться от причин (вирус, испорченные продукты и т.д.) ее возникновения. Принятые противодиарейные препараты лишь замедляют этот процесс.

Можно ли предотвратить диарею?

1.Обязательно мойте руки до еды.

2.Обязательно мойте руки после похода в туалет и смены подгузника у ребенка.

3.Фрукты и овощи следует мыть чистой водой.

4.Категорически запрещается использовать продукты, продаваемые под солнцем и с истекшим сроком годности.

5.Если не уверены в безопасности и чистоте пищи и воды, ничего не кушайте и не пейте.

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