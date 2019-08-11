https://news.day.az/society/1146424.html Жуткое ДТП в Баку, есть жертвы
Жуткое ДТП в Баку, есть жертвы
В Гарадагском районе Баку столкнулись легковой автомобиль "Mercedes" и грузовик "КамАЗ", передает Trend со ссылкой на сайт МЧС.
Согласно информации, спасательные службы особого риска извлекли тела Арифа Аллахвердиева и Мубариза Аллахвердиева и передали по назначению, передает Day.Az.
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