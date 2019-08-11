В Гарадагском районе Баку столкнулись легковой автомобиль "Mercedes" и грузовик "КамАЗ", передает Trend со ссылкой на сайт МЧС.

Согласно информации, спасательные службы особого риска извлекли тела Арифа Аллахвердиева и Мубариза Аллахвердиева и передали по назначению, передает Day.Az.

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