Диагностика знаний учителей в Азербайджане будет проводиться по новым правилам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом говорится в приказе министра образования Джейхуна Байрамова об утверждении "Правил проведения диагностического оценивания знаний и навыков работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, психологов и другого педагогического состава, преподающих общеобразовательные предметы" и проведении диагностической оценки.

В приказе отмечено, что начатая в 2014 году в городе Баку диагностическая оценка поэтапно охватила другие города и районы страны, и, в целом, был оценен уровень знаний и навыков около 140 тысяч учителей.

Наряду с этим, в целях повышения социального благосостояния учителей, преподающих профильные предметы в Бакинской академии хореографии, Республиканской гимназии искусств, средней специализированной музыкальной школы имени Бюльбюля и гимназии-интерната с музыкальным уклоном имени М.М.Хазани (Физулинский район), появилась необходимость привлечения к диагностическому оцениванию преподавателей данной категории до конца 2019 года.

Согласно приказу, утверждена новая редакция "Правила проведения диагностического оценивания знаний и навыков работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, психологов и другого педагогического состава, преподающих общеобразовательные предметы" и правила, утвержденные приказом министерства образования № 236/1 от 04.08.2017 года, признаны утратившими силу.

До конца текущего года будет обеспечена организация и проведение диагностической оценки в соответствии с "Правилами проведения диагностического оценивания знаний и навыков работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, психологов и другого педагогического состава, преподающих общеобразовательные предметы".

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