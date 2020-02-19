Последнее исследование по эпидемии коронавируса, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации (Journal of the American Medical Association), касается анализа данных пациентов в больнице Цзиньинтань в Ухани. Согласно информации, более половины заболевших - это взрослые в возрасте от 40 до 59 лет, и только 10% пациентов моложе 39 лет.

По сообщению экспертов, среди инфицированных пациентов очень мало детей.

С чем это может быть связано? Существует много теорий, но у экспертов в области здравоохранения нет однозначного ответа на вопрос, почему у детей реже встречаются случаи этого заболевания.

Профессор вирусологии Ian Jones из University of Reading (Великобритания) сообщил для BBC, что "по не совсем понятным причинам, дети либо реже болеют, либо легче переносят эту инфекцию". С ним согласна Nathalie MacDermott, профессор Лондонского университета. По её словам "у детей от 5 лет до подростков, как правило, довольно сильная иммунная система, которая вполне способна к борьбе с вирусами, и даже если дети заражаются инфекцией, течение болезни у них может быть сравнительно лёгким". А эксперт по инфекционным заболеваниям, из британского University of Cardiff, доктор Andrew Freedman заявил, что "иммунная система детей, непонятным пока нам образом, способна противостоять коронавирусу.

В то же время эксперты полагают, что ситуация может измениться, поскольку "заболевание распространяется все шире и существует повышенный риск заражения в обществе". В этой связи детям и школьникам обязательно необходимо придерживаться ряда простых рекомендаций, которые минимизируют вероятность заражения коронавирусом.

В Азербайджане, к счастью, пока что не зафиксировано случаев этого заболевания. Тем не менее, родителям детей следует быть очень внимательными к их самочувствию и прислушиваться к симптомам. И соблюдать ряд нижеследующих правил:

1. Дети с симптомами респираторных инфекций не должны посещать детские сады и школы (частые клинические проявления коронавирусной инфекции: повышение температуры тела, кашель, одышка, мышечные боли, спутанность сознания, головная боль, боль в горле, ринорея (обильные слизистые выделения из носа), боль в груди, диарея и тошнота);

2. Необходимо исключить контакты детей с людьми, с симптомами респираторной инфекции;

3.Необходимо пользоваться маской в общественных местах;

4.Часто мыть руки с мылом;

5.При обнаружении симптомов заболевания немедленно сообщать об этом врачу.

Гусейн Габулов,

детский врач-аллерголог, профессор