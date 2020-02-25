Сегодня, 25 февраля, в Азербайджане отмечается предпраздничный вторник - "Су чершенбеси".

До праздника Новруз отмечают 4 вторника, и каждая "чершенбе" имеет свои обряды. О первой, которая называется "су чершенбеси" мы сегодня и поговорим.

Приход весны во все времена и у всех народов считался радостным событием, а в Азербайджане его испокон веков отмечали как один из самых ярких, добрых, веселых и почитаемых праздников - Новруз. Этот праздник совпадает с приходом астрономической весны и отмечается в день весеннего равноденствия - 21 марта.

Согласно народному календарю, зима вступает в силу 22 декабря. Заметьте, ее приход также совпадает с астрономической датой - днем зимнего солнцестояния. Наши предки были ближе к природным ритмам и учитывали их в повседневной жизни, а не то, что мы порой не знаем, какое сегодня число, пока не посмотрим в смартфон.

А вот для наших предков зима вовсе не была сплошным периодом. Они различали три зимних периода - Беюкчилля (Böyükçillə), Кичикчилля (Kiçikçillə) и Бозай (Bozay). Длительность этих зимних периодов различается: Беюкчилля длится 40 дней (22 декабря - 30 января), Кичикчилля - 20 дней (31 января - 19 февраля), а Бозай или "Серый месяц", властвует до прихода весны ровно 30 дней (20 февраля - 20 марта).

С наступлением Бозай природа начинает постепенно пробуждаться от зимнего сна. И этот период, в свою очередь, подразделяется на четыре недели. Именно в это время в Азербайджане принято начинать подготовку к Новрузу и отмечать предшествующие ему "илахырчершенбелер" ("последние вторники года уходящего").

Их отмечается четыре - по числу природных стихий. Отмечаются эти дни, начиная с последнего вторника февраля. Принято считать, что первый "илахырчершенбеси" - "су чершенбеси" ("вторник воды"); второй - "од чершенбеси" ("вторник огня"); третий - "йель чершенбеси" (его еще называют, "хавачершенбе" - "вторник ветра", "вторник воздуха") и последний - "торпаг чершенбеси" ("вторник земли").

Празднование каждого из этих "чершенбе" в Азербайджане тесно связано с народными обычаями и традициями, сопровождается особыми обрядами и ритуалами, своими корнями, уходящими в древность, когда азербайджанская земля была колыбелью зороастризма.

А теперь подробнее о символике и обычаях "су чершенбеси".

Переход к новой жизни тесно связан с водой. И это неспроста - ведь все живое состоит из воды. Кроме того, вода означает обновление через очищение - в этом одно из главных свойств воды. Согласно народным поверьям, в этот день начинают таять снега и лёд. В горах талые воды стекают в низины и шумным потоком несутся в реки. Жизнь буквально начинает "бить ключом".

В этот день принято с самого раннего утра, с первыми лучами солнца идти к воде: к роднику, к ручью, к реке. Конечно, в первую очередь, это касается тех, кто ближе к природе, а именно сельских жителей, потому что городскому жителю естественный источник воды давно заменил кран водопровода.

Раньше в этот праздник люди не просто шли за водой - этим они и так занимались каждый день, но при этом сопровождали поход к воде разными ритуалами. Например, окропляли друг друга водой, перепрыгивали через ручейки. Считалось, что все пустые сосуды, которые есть в доме, должны быть наполнены свежепринесенной водой.

Женщины устраивали большую стирку на реке или во дворе дома, а сам дом вычищали "от и до", делали влажную уборку. Мужчины в это время занимались тем, что приводили в порядок сад, загоны для скота и т.д., одним словом - хозяйство, которое кормило все семью.

В эти дни также высаживали "сямяни" - неотъемлемый символ Новруза, проросшие семена пшеницы. Для этого горсть семян пшеницы сначала замачивали, приговаривая ритуальный заговор: "Səməni, saxla məni, ildə göyərdərəm səni", что в переводе означает "Сямяни, меня храни, каждый год буду растить тебя". В этих словах на самом деле сокрыт глубокий смысл - люди этими словами выражали надежду на богатый урожай в новом году. Ведь от того, уродится ли пшеница, зависело очень многое в жизни наших предков - земледельцев. Если будет урожай - не будет голода. Это значит, что люди и скот смогут пережить лютую зиму, и уже в будущем году снова будет посажен "сямяни".

Церемония приготовления "сямяни" называлась "сямяни тойу" - "свадьба сямяни" и полностью оправдывала свое торжественное название. В "сямяни тойу" принимала участие исключительно женская половина. Девушки и женщины сопровождали "свадьбу сямяни" песнями и танцами, а потому мужчинам и, тем более, иноверцам запрещалось присутствовать при этом обряде.

Считалось, что с помощью "сямяни" можно провести обряд очищения бесплодной женщины. Для этого на голову женщине клали блюдо с проросшей пшеницей, затем лили в него воду, а другая женщина ножницами "прорезала" струю воды, проговаривая определенный заговор.

Само собой разумеется, что в день "вторника воды" обязательным было посещать хамам - традиционную баню. Чистота, обновление - вот главный девиз этого праздника. Стоит ли говорить, что после хорошего купания в хамаме становишься не только чистым телом, но и чувствуешь себя обновленным, будто заново родился.

Помимо дел по дому, хозяйки должны были позаботиться и о праздничном ужине на "су чершенбеси". И конечно, помимо вкусных блюд азербайджанской национальной кухни, на праздничном столе обязательно должен находиться сосуд с чистой питьевой водой. Каждый из членов семьи должен сделать глоток из него.

А вечером во дворах обязательно разожгут костры, через которые будет перепрыгивать детвора и подрастающая молодежь. Хотя и взрослые, те, кто посмелее и попроворнее, не откажут себе в возможности "тряхнуть стариной".

Почему жгут костры? Согласно поверьям, разжиганием костров люди старались продлить световой день и, отогнав тьму, помогали дню одолеть ночь. Наши предки верили, что, разводя огонь, они помогают сравнять продолжительность дня и ночи, приближая тем самым день весеннего равноденствия, т.е. долгожданный приход весны.

С праздником!

Н. Гасымова