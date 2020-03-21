В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение мощностью 3,2 балла.

Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), толчки отмечены в 19:43 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 61 км.