https://news.day.az/society/1214811.html В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение мощностью 3,2 балла.
Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), толчки отмечены в 19:43 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 61 км.
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