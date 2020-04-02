В ряде районов Азербайджана сократилось использование общественного транспорта
В период особого карантинного режима плотность пассажиров в Геранбойском районе снизилась до 90 процентов.
Об этом сообщила Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.
По еe словам, в некоторых регионах до сих пор не удалось достичь этого результата.
"Согласно текущей статистике, плотность пассажиров в Геранбое снизилась до 90 процентов. Наряду с этим в Астаре и Лерике также наблюдается снижение количества пассажиров. Несмотря на то, что этот показатель в этих регионах снижается, в городе Гянджа он находится на пике. Здесь в течение дня общественный транспорт используют четыре тысячи человек", - отметила Аллахъярова.
Она также отметила, что в Шеки, Гахе, Загатале и Губе также наблюдается большое количество пассажиров.
"Несмотря на то, пассажиропоток по маршрутам Баку-Сумгайыт и Баку-Абшерон снизился на 70-80 процентов, до сих пор не удалось добиться необходимого общего снижения пассажиропотока", - сказала она.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре