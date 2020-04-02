В ряде районов Азербайджана сократилось использование общественного транспорта

В период особого карантинного режима плотность пассажиров в Геранбойском районе снизилась до 90 процентов.

Об этом сообщила Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.

По еe словам, в некоторых регионах до сих пор не удалось достичь этого результата.

"Согласно текущей статистике, плотность пассажиров в Геранбое снизилась до 90 процентов. Наряду с этим в Астаре и Лерике также наблюдается снижение количества пассажиров. Несмотря на то, что этот показатель в этих регионах снижается, в городе Гянджа он находится на пике. Здесь в течение дня общественный транспорт используют четыре тысячи человек", - отметила Аллахъярова.

Она также отметила, что в Шеки, Гахе, Загатале и Губе также наблюдается большое количество пассажиров.

"Несмотря на то, пассажиропоток по маршрутам Баку-Сумгайыт и Баку-Абшерон снизился на 70-80 процентов, до сих пор не удалось добиться необходимого общего снижения пассажиропотока", - сказала она.