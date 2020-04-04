Рамиль Гасан: Оставайтесь дома! Любой контакт с окружающими представляет реальную угрозу жизни

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, рекомендациями ВОЗ правительство Азербайджана предпринимает соответствующие шаги для пресечения распространения пандемии коронавируса на территории страны. Постановление, принятое Кабинетом министров третьего апреля, служит именно этой цели.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Рамиль Гасан, передает Day.Az.

По его словам, все граждане в обязательном порядке должны соблюдать требования данного постановления.

Депутат сообщил, что ситуация в связи с коронавирусом движется к худшему сценарию, и если не соблюдать требования, проявлять безответственность, то она усугубится.

"В настоящее время специалисты бьют тревогу, потому что вирус распространяется высокими темпами. Это представляет реальную угрозу для страны и граждан. Растет число инфицированных, а также летальных исходов. Чтобы предотвратить это граждане должны соблюдать требования постановлений правительства, Оперативного штаба при Кабинете министров. В условиях карантина люди не должны покидать дома", - сказал Рамиль Гасан.

Он отметил, что любой контакт с окружающими представляет реальную угрозу жизни.

"Люди должны осознать эту ответственность, поддержать шаги государства в направлении борьбы с коронавирусом. Наша ответственность перед нашей историей и будущими поколениями состоит в том, чтобы помочь стране и гражданам преодолеть пандемию с минимальным потерями. Оставайтесь дома", - сказал Рамиль Гасан.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижений в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.