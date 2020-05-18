Бакинский бульвар после смягчения карантина

Day.Az со ссылкой на Trend представялет читателям фотосессию "Бакинский бульвар после смягчения крантина".

Приморский национальный парк (Бульвар) - одна из достопримечательностей Баку, излюбленное место отдыха бакинцев и гостей города. В 2019 году отметил свой 110-летний юбилей. Парк протянулся вдоль южной стороны залива Каспийского моря. Бульвар традиционно начинается на площади Свободы (Азадлыг), продолжаясь на запад до Старого города (Ичери шехер) и за его пределами. С 2012 года бульвар (Новый бульвар) практически удвоил длину до 3,75 км, расширив набережные до Площади Государственного флага. В 2015 году бульвар добавил еще 2 км к востоку от площади Свободы в Белый город, и планируется, что в конечном итоге протяженность бульвара может достичь 26 километров.

Напомним, что в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе с 00:00 18 мая отменен запрет на посещение бульваров, парков и других мест отдыха с условием не собираться в группы более 10 человек. Граждане могут прибывать сюда без каких-либо ограничений, но с соблюдением определенных правил. Согласно правилам Оперативного штаба в обязательном порядке следует соблюдать социальную дистанцию в полтора метра минимум. В дополнение, информационные табло и предупреждающие знаки, установленные на территории бульвара в период особого режима карантина, будут сохранены. Кафе и рестораны на территории будут работать с 08:00 до 18:00. Однако ограничения по поводу использования аттракционов, детских развлекательных центров, детских поездов, спортивных сооружений и морских прогулок все еще остаются в силе.