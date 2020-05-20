ГЭЦ раскрыл детали приема абитуриентов в колледжи

Абитуриенты, которые в марте приняли участие в первом туре выпускного экзамена, когда те все еще были двухэтапными, для поступления в среднеспециальные учебные заведения, должны будут сдавать приемные экзамены.

Об этом сказала заведующая отделом Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Нармина Байрамова, передает Day.Az.

По ее словам, с учетом определенных рекомендаций по проведению экзаменов в период пандемии разработаны особые правила.

"График экзаменов по регионам для учеников, которые не сдали выпускной экзамен, будет обнародован в ближайшие дни. Уже внесены временные изменения в правила приема учащихся в среднеспециальные учебные заведения. В этом году прием в такие учебные заведения на базе среднего общего образования будет проведен в рамках одного тура. Знания учеников будут оцениваться по 300-балльной шкале. Они будут сдавать экзамены по трем предметам, максимальная оценка по каждому из которых составляет 100 баллов", - сказала Байрамова.