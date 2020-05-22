В Азербайджане будет продлен особый карантинный режим

В Азербайджане с первого июня будет продлен особый карантинный режим.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, в связи с этим уже приняты определенные решения, которые будут объявлены в ближайшие недели.