https://news.day.az/society/1237737.html В Азербайджане будет продлен особый карантинный режим
В Азербайджане будет продлен особый карантинный режим
В Азербайджане с первого июня будет продлен особый карантинный режим.
Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
По его словам, в связи с этим уже приняты определенные решения, которые будут объявлены в ближайшие недели.
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