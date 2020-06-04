https://news.day.az/society/1241440.html Разработаны правила международных рейсов - TƏBİB
Разработаны правила международных рейсов - TƏBİB
"Возобновление авиасообщения между Турцией и Азербайджаном сегодня обсуждается нами".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы отметил, что обсуждаются правила, которые будут применены во время полетов: "Некоторые страны применяют паспорт COVID 19. Обсуждается эффективность этого, а также решения в связи международными полетами. Разработаны правила, которые будут утверждены в ближайшее время".
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