В Баку беременная женщина умерла от коронавируса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, информацией об этом поделились родственники погибшей в социальных сетях. Женщина, проходившая курс лечения в клинике педагогической хирургии Медицинского университета, не проснулась после 10-дневной комы.

Пресс-секретарь Медицинского университета Гюнель Асланова рассказала Qafqazinfo, что было проведено экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребенка, так как состояние матери ухудшилось.

Тест COVID-19, взятый у ребенка, отрицательный.

"Говорить о чем-либо конкретном невозможно, мы можем потерять ребенка в любой момент", - сказала она.

Отметим, что у женщины, умершей от коронавируса, также есть маленькая дочь.