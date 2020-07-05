МВД задержало нарушителей карантина в Fairmont Baku

МВД Азербайджана распространило информацию о массовом нарушении карантина в отеле Fairmont в Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, на основании видео- и фотоматериалов, распространившихся в Сети, были предприняты соответствующие меры. Все нарушители карантина, зафиксированные на видео, были доставлены в полицию, к ним применено административное взыскание. 

Кроме того, с каждым из нарушивших карантин была проведена воспитательная беседа. 

Все задержанные были привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных проступках. 