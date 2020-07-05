https://news.day.az/society/1250900.html МВД задержало нарушителей карантина в Fairmont Baku - ФОТО - ВИДЕО
Кроме того, с каждым из нарушивших карантин была проведена воспитательная беседа.
МВД задержало нарушителей карантина в Fairmont Baku - ФОТО - ВИДЕО
МВД Азербайджана распространило информацию о массовом нарушении карантина в отеле Fairmont в Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, на основании видео- и фотоматериалов, распространившихся в Сети, были предприняты соответствующие меры. Все нарушители карантина, зафиксированные на видео, были доставлены в полицию, к ним применено административное взыскание.
Кроме того, с каждым из нарушивших карантин была проведена воспитательная беседа.
Все задержанные были привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных проступках.
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