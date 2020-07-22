https://news.day.az/society/1255531.html Армяне избили азербайджанскую певицу на мирной акции в США
Армяне избили азербайджанскую певицу на мирной акции в США
22 июля группа армян напала на наших соотечественников, устроивших мирную акцию перед Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе.
Как передает Day.Az, проживающая в Штатах певица Сабина Аскерова поделилась видео и фото с данного митинга в своем аккаунте в Instagram.
"Нас пятьдесят человек, а их - пять тысяч. В мире больше нет такой бесчестной нации. Они украли телефоны детей. Негодяи принесли бутылки с ледяной водой и бросали их в нас. Одна из бутылок со льдом попала мне в голову. К счастью, погибших или попавших в полицию нет", - отметила Аскерова.
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