Армяне избили азербайджанскую певицу на мирной акции в США

22 июля группа армян напала на наших соотечественников, устроивших мирную акцию перед Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az, проживающая в Штатах певица Сабина Аскерова поделилась видео и фото с данного митинга в своем аккаунте в Instagram.

"Нас пятьдесят человек, а их - пять тысяч. В мире больше нет такой бесчестной нации. Они украли телефоны детей. Негодяи принесли бутылки с ледяной водой и бросали их в нас. Одна из бутылок со льдом попала мне в голову. К счастью, погибших или попавших в полицию нет", - отметила Аскерова.