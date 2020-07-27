Кабмин Азербайджана принял постановление в связи с занятостью безработных и соискателей

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление об обеспечении в период пандемии соответствующим имуществом лиц, зарегистрированных в местных структурах Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения в качестве безработных и соискателей, без прохождения тренингов для выбора направления и организации самозанятости, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.

Согласно постановлению, в связи с пандемией коронавируса, лицам, зарегистрированным в местных структурах Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения в качестве безработных и соискателей, без привлечения к тренингам, на основании составленного бизнес-плана будут обеспечены материалами, оборудованием и другим имуществом.

Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана после завершения режима карантина и ввода в пользование тренинг-программ поручено обеспечить привлечение к программам самозанятости лиц указанной категории, ускорить разработку программ обучения с целью организации самозанятости, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего постановления.