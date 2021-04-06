https://news.day.az/society/1331744.html Арестован бывший владелец магазинов "Ideal"
Арестован бывший владелец магазинов "Ideal"
Арестован бывший владелец магазинов "Ideal" Ильгар Исмаилов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила его адвокат Гюльнар Гулузаде.
Она отметила, что И.Исмаилов был задержан в результате операции, проведенной Управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре по обвинению по статьям УК 179.3.2 и 308.2.
Вчера решением Бинагадинского районного суда в отношении И.Исмаилова была избрана мера пресечения в виде 1 месяца и 20 дней ареста.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре