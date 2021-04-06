Арестован бывший владелец магазинов "Ideal" Ильгар Исмаилов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила его адвокат Гюльнар Гулузаде.

Она отметила, что И.Исмаилов был задержан в результате операции, проведенной Управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре по обвинению по статьям УК 179.3.2 и 308.2.

Вчера решением Бинагадинского районного суда в отношении И.Исмаилова была избрана мера пресечения в виде 1 месяца и 20 дней ареста.