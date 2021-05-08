Брат рассказал о детстве Альберта Агарунова

- Как тебя зовут?

- Альберт.

- Какой ты национальности?

- Еврей.

- Что подвигает евреев на защиту азербайджанской земли?

- Я живу на этой земле - родился здесь, живу здесь.

- В чем ты как гражданин видишь свой долг?

- В защите земли.

- Сколько ты собираешься воевать?

- До конца войны...

Он геройски погиб 8 мая 1992 года при обороне города Шуша от армянских агрессоров. Все прекрасно помнят эти слова Альберта Агарунова, представленные в видеосюжете о нем. Он произнес их за несколько дней до своей героической гибели, его подвиг будет вечно жить в наших сердцах.

Гостем АМИ Trend стал брат Альберта Агарунова - Рантик, который приехал из Израиля, чтобы почтить память героя в годовщину его смерти, передает Day.Az.

Рантик Агарунов часто приезжает в Баку, особенно к 25 апреля - дню рождения Альберта, посещает его могилу в Аллее шехидов, а теперь и памятник герою, установленный в 2019 году. Рантик Агарунов принимает активное участие в общественной жизни выходцев из Азербайджана в Израиле. В беседе с корреспондентом Trend он поделился воспоминаниями о брате, его детских годах и юношестве, рассказал много интересного.

"Прошло столько лет, а говорить о брате по-прежнему очень тяжело. Но отрадно, что его душа сейчас радуется на небесах, потому что после почти 30-летней армянской оккупации освобождены земли Азербайджана, и, конечно же, Шуша. Альберт любил Азербайджан больше своей жизни!

Нас в семье было 10 детей - 8 братьев и две сестры, он был самым младшим, "сонбешик", как говорят в Азербайджане, любимчиком в семье. Отец, Агарун Агарунов, работал на нефтяных промыслах в Сураханы, а мать - Лио Изяевна была домохозяйкой и имела звание "Матери-героини", воспитав нас - десятерых детей! Конечно, было очень трудно, братья донашивали одежду и обувь друг друга, и это не было зазорным, никогда не роптали на судьбу. Тем более, что в Амирджане (пригород Баку), как и во всем Азербайджане, все люди, независимо от национальности и вероисповедания, жили душа в душу, помогали друг другу во всем. Еврейских семей было две-три в Амирджане, но мы никогда не чувствовали себя одинокими, все были как одна семья! А Альберт был любимчиком не только нашей семьи, но и всего поселка", - рассказывает Рантик Агарунов.

Альберт учился в средней школе №154, которая впоследствии была названа в его честь. Он был младше Рантика на 5 лет.

"Альберт был очень добрым мальчиком, душой любой компании, любил шутить, устраивать розыгрыши, был очень общительным, всегда помогал друзьям и соседям, его все очень любили. Конечно, как и у всех мальчишек, были и драки, и стычки, и стенка на стенку, но мы - семь братьев никогда не давали его в обиду, хотя он и сам мог за себя постоять как настоящий мужчина. Да и ростом он был самым высоким в семье, выше 1 м 80 см. Между братьями тоже всякое бывало, ссорились и мирились, но родители нас никогда не наказывали, наставляя жизненной мудростью. Альберт любил играть в футбол, был очень одаренный, с семи лет также посещал музыкальную школу в Амирджане, мог играть почти на всех инструментах, особенно хорошо на трубе, гармони и пианино. Он такой был единственный в нашей большой семье - музыкальный! Устраивал дома и во дворе концерты как человек-оркестр", - делится воспоминаниями Рантик Агарунов.

По его словам, любимыми блюдами брата были долма из виноградных листьев и дюшбере, которые прекрасно готовила мама. А любимым предметом в школе - история.

"Альберт учился средне, но уроки истории никогда не прогуливал. У нас у всех была самая любимая учительница Тамилла Мустафаевна. Когда Альберт погиб, она была уже на пенсии, с трудом передвигалась, но все равно приехала из города, очень много плакала, вспоминала его...И, конечно же, Альберт очень любил уроки труда, так как всегда что-то мастерил, еще в юные годы сам научился профессии автослесаря, помогал соседям и родственникам ремонтировать машины. Поэтому, окончив 8 классов, он пошел учиться в профтехучилище №101, получил специальность автослесаря-водителя. И к тому же он очень хотел помочь семье материально. Свою первую зарплату, когда стал работать на машиностроительном заводе имени Дзержинского, отдал матери", - рассказал Рантик Агарунов.

В 1987-1989 годах Альберт проходил воинскую службу в Ахалкалаки, получил звание сержанта, стал командиром танка, был награждён нагрудными знаками "Гвардия" и "Отличник Советской армии".

"В 1988 году, когда произошло землетрясение в Ленинакане, их часть отправили в этот город, где он принимал активное участие в спасении местного населения и ликвидации последствий стихии. Когда мы посещали Альберта во время службы в армии, командиры всегда отмечали его смелость и высокие человеческие качества. Еще до армии он вместе со своим другом, лезгином по национальности, поехал поступать в Черниговское военное училище в Украине. Альберт поступил, а его друг - нет. Так вот, ради друга он отказался от учебы и вернулся домой вместе с ним. После демобилизации работал токарем на заводе, строил планы на будущее, но армянская агрессия изменила все планы. Сами знаете, как было тяжело в те годы, и в 1991 году у нас уже были документы для переезда в Израиль. У меня была семья, дети. Но он пришел и сказал "Я записался добровольцем, иду защищать Родину! Прогоним агрессоров и уедем в Израиль". Для него события в Карабахе были личной болью, мы все приняли его решение и поддержали его, отложив свой отъезд. Отправились в Израиль только через три года после его героической гибели. В честь Альберта мой старший брат Ильяр назвал своего сына", - сказал Рантик Агарунов.

В декабре 1991 года Альберт Агарунов в звании старшины был назначен командиром танка и направлен на Шушинский фронт. Воевал в составе 777-го батальона особого назначения в направлении Ханкенди, Дашалты, Джамилли, города Шуша, также обучал однополчан управлению танком Т-72. Он был командиром танка и наводчиком, о нем знали по всей линии фронта: уничтожил 9 танков, 7 БМП и другой вражеской техники. Имя Альберта наводило ужас на армянских агрессоров, которые назначили "за его голову" большую денежную награду. У Агарунова был свой метод танкового боя, который на фронте назвали "еврейский бутерброд" - он выжидал, чтобы две бронетехники противника приблизились друг к другу и одним снарядом подбивал их.

"Во время боевых действий Альберт всего два раза приезжал домой, успокаивал, говорил, что все нормально. В последний раз был в день своего рождения - 25 апреля 1992 года, ему исполнилось 23 года. У нас было много гостей, накрыт стол, и раздался телефонный звонок. Трубку взяла мама, звонили из министерства обороны и сказали множество добрых слов об Альберте, благодарили за воспитание такого сына. Когда мама стала спрашивать Альберта о том, за что такие слова благодарности, он начал отшучиваться. Ничего не рассказывал родителям, берег их. Прекрасно помню его последние слова. Мы обнялись и я сказал: "Береги себя, брат", а он ответил: "Не беспокойся, брат. Все будет хорошо, Шушу армяне никогда не возьмут". Настолько он был уверен в себе и однополчанах. Но все знают, в каком тяжелом положении тогда находился Азербайджан. Перед взятием города Шуша из трех танков, оборонявших город, фактически только танк Альберта Агарунова был боеспособным, с высоты уничтожая живую силу и бронетехнику врага", - делится воспоминаниями брат героя.

Несмотря на героическую оборону гарнизона города, численность которого не превышала 500 человек, армянским вооруженным формированиям, многократно превышавшим по численности и технической оснащенности, удалось захватить Шушу.

Из сводки боевых действий: "...возглавляемый командиром взвода старшиной Альбертом Агаруновым, оставшимся вдвоем с Агабабой Гусейновым, головной танк, искусно маневрируя, вышел на огневую позицию и выстрелом в упор подбил танк противника. Вскоре экипаж Агарунова подбил второй танк неприятеля. Меняя позицию, Агарунов заметил на земле, прямо перед своим танком, тела погибших в бою однополчан. Альберт выбрался из боевой машины, чтобы перенести их в сторону. Добежав до убитых, он начал переносить их, и в этот момент был сражен пулей армянского снайпера".

После его героической гибели азербайджанские танкисты называли свои боевые машины "Альберт". Когда Альберта решили хоронить в Аллее шехидов, его отец сказал командирам, чтобы сына похоронили вместе с бойцами-азербайджанцами, так как он воевал за Азербайджан. Во время похорон молитвы одновременно читали как раввин, так и молла.

"Помню, как через неделю после его смерти к нам пришли соседи, попросив разрешения отца провести свадьбу, на которую уже было приглашено множество гостей. Отец дал согласие, но, представьте себе, что эта свадьба прошла без музыки! Отец умер через год после гибели Альберта, в конце мая 1993 года. А мама, хотя и прожила до 88 лет, вспоминала и плакала о сыне до самого своего последнего часа. Мы благодарны азербайджанскому народу за память об Альберте, чтим всех шехидов и гордимся героями, чувствуем себя счастливыми от великой Победы над оккупантами. И в Израиле с большим почтением относятся к памяти Альберта, проводятся мероприятия в его честь".

Альберт Агарунов прожил короткую, но славную и героическую жизнь, в Азербайджане всегда чтят его память. На входе в его родительский дом в Амирджане установлена мемориальная доска. Именно здесь останавливаются Рантик, его братья и сестры, когда приезжают в Азербайджан, им всегда рады соседи. В школе, где учился Альберт, открыт уголок героя, а перед зданием установлен его бюст. В еврейской школе "Хабад Ор-Авнер" действует Музей Альберта Агарунова. В поселке Красная Слобода, месте компактного проживания горских евреев, одна из улиц носит имя Альберта Агарунова, а на стене одного из зданий установлена памятная доска в честь Национального героя Азербайджана. О нем сняты документальные фильмы. А танк Т-72 с бортовым номером 533, на котором воевал Агарунов, экспонируется в Музее военной истории Азербайджана в Баку.

"Альберт всегда хотел видеть Азербайджан свободным и независимым. И его мечта сбылась!" - сказал в заключение беседы Рантик Агарунов.

Интервью организовано при содействии Международной ассоциации Израиль-Азербайджан (АзИз). Визит осуществлен при поддержке председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова.