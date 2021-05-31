Девичья башня в Баку использовалась для перегонки нефти?

Девичья башня одна из самых древних и загадочных сооружений на территории Азербайджана. Нет информации о точной дате постройки, имени зодчего, предназначение тоже остаётся тайной. Ни одна из существующих версий - обсерватория, сигнальная башня, религиозный объект, водный колодец и т.д. - не выдерживает критики и не объясняет архитектурные особенности Девичьей башни.

До реставрации в 1960-х годах башня представляла собой полое строение, разделенную на 8 этажей круговыми выступами шириной до 80 см, высотой 28 метров, диаметром 16-16.5 метров, толщиной стен у основания 5 метров и 4 метров в верхней части.

К башне прилегает выступ, рядом расположена стена с 2 закрытыми башнями.

Интересуясь историей древнего мира я старался определить техническое назначение древних сооружений.

Решил провести небольшое исследование и найти назначение Девичьей башни.

С этой целью я ознакомился с материалами из открытых источников, провел детальный осмотр Девичьей башни и окружающих построек, поинтересовался мнением историков и специалистов нефтяной отрасли.

Количество совпадений в моей версии позволяет утверждать, что данная башня является древней ректификационной колонной для первичной переработки нефти, современные аналоги которых используют в нефтеперерабатывающих заводах.

*** Ректификационные колонны применяются в процессах дистилляции, экстрактивной ректификации, экстракции жидкостей, теплообмена между паром и жидкостью и в других процессах. Принцип действия ректификационной колонны используется в сложных промышленных установках нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой, пивоваренной и других отраслей.

Исходя из своей теории я постараюсь ответить на вопросы, связанные с Девичьей башней:

1) Почему на первом этаже отсутствовал вход, есть выход в яму рядом с башней, для чего нужно окно и отверстие в стене колодца?

- В первом этаже накапливался мазут и через отверстие в стене выводился в яму. Также через окно первого этажа подавался горячий пар. Накопившийся излишек нефти на первом этаже подавался обратно в яму через отверстие в стене колодца.

2) Во время раскопок обнаружили, что первый этаж наполовину заполнен крупными камнями.

- Это было сделано для равномерного подогрева нефти.

3) Откуда поступал горячий пар?

- Бани рядом с Девичьей башней - это печи шатрового типа для подачи горячего пара в башню. Об этом свидетельствуют структура этих строений, а также толстый слой сажи и черная гипсовая корка, которые встречались в этих банях.

4) Наличие чистой керамической трубы, запаянный сверху и направленной вниз с входом из каждого этажа.

- Эта труба предназначена для подачи излишков жидкости в нижнюю часть колонны

5) Так называемый колодец, уходит под башню на 12 метров и поднимается на уровень третьего этажа внутри башни. Почему "воду" вывели на такую высоту?

- Этот колодец - канал поступления нефти. В современных ректификационных колоннах нефть поступает на средний уровень колонны. В Девичьей башне нефть подавалась точно также в средний уровень башни.

6) Отсутствие перекрытий между ярусами, наличие восьми кольцеобразных выступов шириной до 80см, наличие в них желобов для отвода жидкости. Также на каждом ярусе могли существовать керамические желобчатые тарелки. Как объяснить?

- При нагревании до определенной температуры нефть начинает делиться на фракции, более тяжёлые оседают на нижних, более легкие на верхних ярусах и выводятся через окна нижнего ярус (или в емкости внутри контрфорса и двух боковых выступов).

7) Почему в Девичьей башне именно 8 ярусов, а не больше или меньше?

- В процессе первичной переработки на 8-и ярусах колонны образуются по отдельности 8 фракций - гудрон, масляная фракция, газойль, дизельное топливо, керосин, лигроин, бензин, газ. Думаю, использовали всего две фракции.

8) Для чего предназначались "контрфорс" и две боковые выступы?

- Наличие подземных коммуникаций у основания контрфорса и боковых выступов позволяет утверждать о возможности существования ёмкостей в этих строениях. "Контрфорс" играл роль теплообменника, оттуда охлажденный продукт поступал в ёмкости в боковых выступах. Направление, форма, ребристая поверхность способствует его максимальному естественному охлаждению.

Для подтверждения этой версии нужны дополнительные исследования.

9) Почему башня имеет небольшой наклон?

- Чтобы направить продукцию из кольцевидных выступов в желоба с последующим выводом из башни (или в ёмкости внутри контрфорса и боковых выступов).

10) Почему дверь расположена в середине башни и существовала внешняя платформа?

- Дверь и платформа предназначалась для ремонта внутри башни и обслуживания трубопроводов.

(Цитата: В корпусе предусматриваются штуцеры для ввода сырья, вывода продуктов, установки предохранительного клапана и термопар, а также люк-лаз, предназначенный для ремонта).

11) Наличие узких окон, направленных в сторону восхода солнца.

- При таком расположении окон внутренняя часть башни получает максимальное естественное освещение, дальше солнце поднимается в зенит и через окна свет не освещает башню. С западной стороны расположены холмы, и солнце склоняясь к закату заходит за эти холмы и не может через окна осветить внутреннюю часть башни. Вот почему с западной стороны башни отсутствуют окна. Хотя допускаю, что в определенное короткое время с юго-западной стороны солнце могло освещать башню через окно, в которое потом вставили камень с именем "зодчего".

Также эти окна служили для внутреннего осмотра.

(Цитата: Аппараты должны иметь люки-лазы для внутреннего осмотра, расположенные в удобных для обслуживания местах.)

12) Неплотная ребристая поверхность башни. В чем причина такой постройки?

- Кладка, форма и направление служат максимально естественному охлаждению.

13) Толщина стен 5 метров, избыточность которой никто и ничем не может объяснить.

- Перегонка - процесс взрывоопасный, поэтому толстые стены - вынужденная меры предосторожности.

14) Внутренний диаметр башни 6 метров, чем это обусловлено?

- Диаметр промышленных ректификационных колонн может достигать 6 метров (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ректификационная_колонна).

15) Наличие 7-и газовых горелок (факелов)на крыше, которые были разрушены. Откуда газ? Рядом нет ни одного газового месторождения, имеющего выход на поверхность.

- Самая лёгкая фракция, получаемая при перегонке - это газ, который накапливается в вершине башни. Для утилизации горючих паров и газов на крыше были установлены 7 горелок.

16) Почему на данной территории не обнаружены следы нефти? Это наиболее часто высказываемое возражение.

- На открытой местности нефть довольно быстро испаряется. Следы можно обнаружить при раскопках, как, например, это было сделано в 1964 году. Несмотря на реставрации - и в Девичьей башне, и внутри "бань" можно обнаружить сажу от нефтепродуктов.

17) На азербайджанском языке название Девичьей башни - Qız qalası. Слово "qız" имеет два значения - существительное "девушка" и глагол "нагреваться". Возможно, название башни звучало не как Девичья башня, а как башня нагрева. Слово "qala" переводиться как "башня", а также как "поджигать"

18) В мире аналоги исторических построек Апшеронского полуострова встречаются только в районах, где находятся нефтяные месторождения - например - исторические центры в Триполи (Ливан) и Урфа (Турция.)

Итак, суммируя вышеприведенные аргументы опишу как протекал процесс:

Нефть по колодцу поступала на 3-й этаж башни и стекала на нижние ярусы.

Из "бань" пар поступал на первый этаж башни.

Жидкость смешиваясь с паром нагревалась, испарялась и конденсировалась на каждом ярусе в керамических желобчатых тарелках.

Полученная продукция охлаждалась в теплообменнике - "контрфорсе" и поступала в ёмкости двух выступов у башни.

Излишки жидкости на каждом этаже через керамическую трубу выводились на первый этаж.

На первом этаже накапливалась самая тяжёлая фракция, которая через отверстие в стене выводилась в яму.

Самая лёгкая фракция - газ - через отверстия в крыше башни выводилась наружу.

Стараясь найти подтверждение или опровержение своей версии я спрашивал мнение историков и нефтяников.

Историки, будучи не в курсе тонкостей нефтепереработки, затрудняются давать конкретный ответ.

Нефтяники подтвердили теоретическую возможность дистилляции и примитивной перегонки нефти в Девичьей башне.

Использование продуктов, полученных в результате перегонки нефти, для освещения (масла), в войнах (греческий огонь, горящие стрелы и т.д.), в строительстве и бальзамировании - указывает на возможность переработки с древних времен.

Большое количество схожих строений на Апшеронском полуострове - круглые полые башни, овданы-колодцы, подземные "бани" - позволяет утверждать, что нефть добывалась и перерабатывалась на данной территории еще с древних времен.

Версия, озвученная в данной статье, вызывает определенные вопросы. На них трудно ответить из-за реставраций, разрушений, недостатка исследований вокруг этих архитектурных сооружений.

Новые исследования в данном направлении способны ответить на эти вопросы.

Вейис М. Ибрагимов