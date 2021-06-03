Экс-замминистра культуры не признал себя взяточником

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Рафига Байрамова, обвиняемого во взяточничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева Р.Байрамов не признал себя виновным по выдвинутому против него обвинению.

Суд предложил бывшему замминистра дать свободные показания.

Адвокат Р.Байрамова выступил с ходатайством и отметил, что на данный момент его подзащитный не хочет давать показания: "Рафиг Байрамов хочет дать показания после того, как дадут показания в суде свидетели".

Р.Байрамов попросил удовлетворить ходатайство адвоката.

Судья удовлетворил ходатайство.

Процесс продолжится 8 июня.

Отметим, в ходе расследования было установлено, что заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Байрамов Рафиг Ясин оглу и начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу, используя должностные полномочия, допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб интересам общества и государства, правам граждан.

В ходе обыска, проведенного Службой государственной безопасности в местах проживания Р.Байрамова и З.Султанова на основании решения суда от 8 мая 2020 года, были обнаружены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных должностными лицами Министерства культуры, денежные средства в различных валютах, другие имеющие значение для дела документы и материальные доказательства.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в систематическом присвоении З.Султановым части средств, выделяемых из государственного бюджета на проведение работ по реставрации, реконструкции и охране являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа памятников истории и культуры.

В рамках продолжающегося уголовного дела расследуется информация о превышении должностных полномочий - в обмен на материальный интерес выдаче разрешения на проведение работ по реконструкции в зданиях, отличающихся особым архитектурным стилем, и считающихся культурным наследием.

Также было установлено, что Р.Байрамов посредством руководителей региональных управлений Минкульта ежемесячно присваивал начисления за оформленные на имена учителей музшкол дополнительные учебные часы.

Была получена информация о том, что Р.Байрамов присваивал часть государственных средств, выделенных на строительство, текущий и капитальный ремонт музыкальных школ, домов культуры, библиотек, изобразительных школ, галерей, клубов, музеев и других учреждений культуры на территории республики. Они передавались ему через руководителей региональных управлений Министерства культуры.

В рамках уголовного дела, расследование которого проводилось в Службе государственной безопасности, Р.Байрамов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями, присвоении, служебном подлоге, а З.Султанов - в качестве обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении.