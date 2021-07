В районах с грязевыми вулканами в Азербайджане установят более 20 сейсмостанций

В Азербайджане начался процесс установки новых сейсмостанций в рамках реализуемого при поддержке Украинского центра науки и технологий проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии" (Seismic Network Expasion in the Caucasus and Central Asia).

Как сообщает Day.Az, сотрудники Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) уже выполнили предварительные фундаментные работы для установки сейсмостанций в отдельных местах Исмаиллинского, Дашкесанского и Товузского районов. В настоящее время ведутся работы по установке сейсмостанций в других районах, в том числе там, где расположены грязевые вулканы.

Напомним, что в рамках проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии" в Азербайджане будут установлены 22 сейсмостанции в районах, на территории которых расположены грязевые вулканы. Таким образом, число действующих в Азербайджане сейсмостанций достигнет 84.