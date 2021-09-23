В Мингячевире карета скорой помощи попала в ДТП

В Мингячевире, возле нового городка вынужденных переселенцев карета скорой помощи попала в ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "FIAT Doblo", направлявшийся на вызов, столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом № 8.

В результате аварии автомобили получили серьезные повреждения, пострадавших нет.

По факту проводится расследование.