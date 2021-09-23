https://news.day.az/society/1383309.html В Мингячевире карета скорой помощи попала в ДТП
В Мингячевире карета скорой помощи попала в ДТП
В Мингячевире, возле нового городка вынужденных переселенцев карета скорой помощи попала в ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "FIAT Doblo", направлявшийся на вызов, столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом № 8.
В результате аварии автомобили получили серьезные повреждения, пострадавших нет.
По факту проводится расследование.
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