Проливные дожди в Азербайджане вызвали наводнение и повышение уровня воды в реках

Проливные дожди вызвали накануне наводнение в пункте Гирдиманчай-Гаранохур Исмаиллинского района, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Уровень воды в пункте Гырагкесемен реки Кура повысился на три сантиметра. В настоящее время расход воды здесь составляет 182 кубометра в секунду, или 112 процентов от декадной нормы. В аналогичном периоде 2020 года этот показатель составил 73 кубометра в секунду, или 45 процентов декадной нормы.

В результате дождей уровень воды в реке Ганых в пункте Джелаир (Гахский район) повысился на три сантиметра. В настоящее время расход воды в пункте составляет 170 кубометров в секунду, или 178 процентов декадной нормы. Данный показатель в 2020 году составлял 25 кубометров в секунду, или 26 процентов декадной нормы.

Наибольший рост уровня воды в реках был зафиксирован в Лянкяран-Астаринском регионе. К примеру, в пункте Сифидор на Лянкяранчае уровень воды составил 92 сантиметра, в пункте Шихлар на Вилешчае - 36 сантиметров, в пункте Ваго на Тенгерудчае - 14 сантиметров.