В Лондоне состоялся концерт, посвященный Дню Победы

В Лондоне, в здании муниципалитета Chelsea Old Town Hall состоялся торжественный гала-концерт под названием Voices of Peace ("Голоса мира"), посвященный 8 ноября - Дню Победы, передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой АР.

На концерте, организованном Государственным комитетом по работе с диаспорой и Британско-азербайджанским обществом, присутствовали дипломаты посольства нашей страны в Соединенном королевстве, представители местной общественности и азербайджанской общины.

Концерт начался с озвучивания государственного гимна Азербайджана в исполнении народной артистки Фидан Гаджиевой. Затем участники мероприятия минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Выступая на мероприятии, чрезвычайный и полномочный посол АР в Великобритании Элин Сулейманов и ирландский политический обозреватель Патрик Уолш поздравили наш народ и азербайджанцев мира с грандиозным праздником.

В концертной программе приняли участие проживающие в Соединенном Королевстве азербайджанские певцы Эмилия Ягубова, Гюльшен Ибадова и турецкая певица Оя Эргюн, музыканты - Гюнель Мирзоева (фортепиано), композитор Арзу Аббасова (фортепиано), Назрин Рашидова (скрипка), руководитель ансамбля "Oдлар Юрду" Расим Фарзиев (скрипка), Саадат Фарзиева (фортепиано), Улькер Мамедова (кеманча), Джамал Алиев (келло) и другие.

Затем была показана первоначальная версия видеоклипа, подготовленного музыкантом Эмином Меджнунбековым, осуществляющим деятельность в Британии, при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой. В клипе, посвященном Дню Победы, прозвучал музыкальный отрывок, состоящий из синтеза "Карабах шикестеси" и песни рок-группы Queen "We Will Rock You".

Tоржественный вечер завершился песней Yaşa, Azərbaycan! в исполнении Фидан Гаджиевой.