Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 33 245 человек, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 949, вторую - 3 355, третью, бустерную дозу - 25 941 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 772 313. Первую дозу вакцины получили 5 107 205, вторую - 4 601 258 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 063 850 человек.