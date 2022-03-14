Когда пройдут выпускные экзамены для учащихся 9-х классов?

Выпускные экзамены по уровню общего среднего образования (9-й класс) пройдут в регионах 16, 17, 23, 24, 30 апреля и 1 мая 2022 года в соответствии с нижеуказанным графиком.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, для участия в этих экзаменах регистрации учащихся не требуется. За 1 неделю до экзаменов учащиеся должны распечатать "пропускной лист" на сайте Государственного экзаменационного центра. В пропускном листе указываются город (район), в котором будет проводиться экзамен, здание, зал, время начала экзаменов и другая информация.

Дата Город (район) 16.04.2022 Сабунчинский район столицы, Сумгайыт (Часть I), Гяндже (Кяпаз), Гахский район, Балакянский район, Лянкяранский район, Агдамский район, Тертерский район, Исмаиллинский район, Имишлинский район, Гусарский район, Билясуварский район, обучающиеся на грузинском языке. 17.04.2022 Бинагадинский район столицы, Сабаильский район столицы, Абшеронский район (Часть I), Гянджа (Низами), Огузский район, Загатальский район, Астаринский район, Агджабадинский район, Шамахинский район, Саатлинский район, Шабранский район, Сиязаньский район, Хызинский район. 23.04.2022 Гарадагский район, Ясамальскмий район, Сумгайыт (Часть II), Геранбойский район, Нафталанский район, Товузский район, Джалилабадский район (Часть I), Бейлаганский район, Агдашский район, Агсуинский район, Ширванский район, Хачмазский район (Часть I), Гобустанский район, Гаджигабульский район. 24.04.2022 Хазарский район, Хатаинский район, Абшеронский район (II часть), Мингячевир, Шамкирский район, Масаллинский район (I Часть), Физулинский район, Уджарский район, Зардабский район, Нефтчалинский район, Губинский район (I Часть) 30.04.2022 Насиминский район, Наримановский район, Нахчыванская АР, Гейгельский район, Дашкесанский район, Газахский район, Гядабейский район, Джалилабадский район (Часть II), Лерикский район, Шекинский район, Бардинский район, Гёйчайский район, Сабирабадский район, Хачмазский район (Часть II) 01.05.2022 Сураханский район столицы, Низаминский район столицы, Пираллахи, Самухский район, Агстафинский район, Масаллинский район (Часть II), Ярдымлинский район, Габалинский район, Евлахский район, Кюрдамирский район, Сальянский район, Губинский район (Часть II), *Бакинские специальные школы, Чилов, обучающиеся на английском и французском языках.

Экзамены учащихся школ, расположенных в Сумгайыте, Абшеронском, Джалилабадском, Хачмазском, Масаллинском, Губинском районах, разделены на два экзаменационных дня. В таблице они названы "частями". Информация о том, учащиеся каких школ будут сдавать экзамен, будет добавлена в расписание, размещенное на сайте ГЭЦ за 10 дней до экзамена.

Тестирование для учащихся специальных школ-интернатов в Баку, образовательных учреждений с английским и французским языками обучения, школ, расположенных на острове Чилов, а также для учащихся школ-пенитенциарных учреждений пройдет 1 мая. Выпускники школ на грузинском языке обучения сдадут экзамен 16 апреля.