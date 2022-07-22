Вечно молодая Наука

Автор: Асаф Гаджиев,

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества, академик НАНА, член Всемирной Академии наук.

В настоящее время на постсоветском пространстве идут активные обсуждения какой быть Академии наук, нужна ли вторая научная степень доктора наук и что делать с Высшей Аттестационной Комиссией. Таким образом на повестке стоят три важных вопроса. Постараюсь последовательно ответить на все поставленные вопросы.

1. Недавно в беседе с моими казахстанскими коллегами я узнал, что в Казахстане идут активные обсуждения и подготовка, как восстановить Академию наук и сделать ее эффективной для государства, чтобы она функционировала как и прежде, со своими научно-исследовательскими институтами. Более 20 лет тому назад в Казахстане Академия наук превратилась в общественную организацию и все ее подразделения были переданы созданному комитету науки и образования. По-видимому, эти годы показали пагубность такого решения для развития страны и теперь обсуждается вопрос - сделать Академию наук как и ранее государственной структурой, которая будет финансироваться из госбюджета. Академия наук Казахстана будет реформирована согласно современным вызовам, в нее вернутся ее научно-исследовательские подразделения и она своей деятельностью будет способствовать развитию государства. Как только это произойдет, то на постсоветском пространстве останется только одна страна - Грузия, которая практически ликвидировала Академию наук и вряд ли сумеет ее восстановить в ближайшее время, так как в этой стране вся недвижимость научно-исследовательских институтов была приватизирована и теперь для восстановления институтов требуются большие средства, которых к сожалению нет.

Возникает резонный вопрос, как получилось, что некоторые страны ликвидировали Академию наук, вернее объединили ее с министерством образования, создав комитет науки и образования и теперь возможно сожалеют об этом. Дело в том, что после распада СССР, в некоторых странах происходила эйфория, что напрямую применив западную систему они за короткое время добьются больших результатов. Во многих странах, на самом высоком уровне, появились молодые иностранные советники, которые, не вникнув глубоко в ситуацию, и не проанализировав ее, скоротечно предлагали уничтожить все что есть (называя это пережитком коммунистического строя) и напрямую использовать западные модели. Хочу напомнить, что система Академий наук в бывшем СССР была продолжением структуры Академии наук Царской России, которая в свою очередь взаимствовала эту систему у Германии и Франции, и к коммунистической системе не имела никакого отношения. Я не противник западных моделей, тем более, что во многих областях они достигли больших успехов, но считаю, что их необходимо использовать осторожно, согласно историческому пути пройденному страной и учитывая национальные ценности и интересы. Некоторые из выше упомянутых советников целенаправленно предлагали западные модели, разрушая страну, и превращая ее в некий придаток других государств, чтобы использовать их природные и людские ресурсы в своих меркантильных интересах. Здесь необходимо подчеркнуть, что одной из великих заслуг Общенационального лидера Гейдара Алиева является то, что придя к власти он осторожно, глубоко продумав, проводил реформы, учитывая до деталей наши национальные ценности и интересы, традиции и исторический путь, который мы прошли.

Например, в нефтяных вопросах он отдавал преимущество нашим геологам-разведчикам, понимая что они обладают более глубоким чутьем и опытом, знанием местных условий, чем иностранные специалисты. Время показало насколько был прав Гейдар Алиев и в этом его величие. Не думаю, что на западе были геологи, которые могли бы обладать таким опытом, чутьем к местным месторождениям, как наши легендарные ученые-геологи Фарман Салманов и Хошбахт Юсиф-заде. Многие страны отдали практически все на откуп иностранным специалистам и компаниям и возможно сейчас сожалеют об этом. Гейдар Алиев из руин поднял многие отрасли хозяйства Азербайджана, в том числе и Академию наук, присвоив ей статус Национальной. Посмотрите какие деятели науки и культуры посещали Азербайджан в годы правления Гейдара Алиева. Когда многие государственные деятели других стран делали ставки на различных экономических советников, Гейдар Алиев приглашал в Баку выдающихся деятелей науки и культуры. Выдающийся ученый-врач, мировая светила, профессор Майкл Эллис Дебейки (США), выдающийся музыкант Р.Л.Ростропович, крупный организатор науки и образования Ихсан Дограмачи, известный ученый-путешественник Тур Хейердал и другие были гостями Азербайджана. Гейдар Алиев глубоко понимал и ценил роль великих личностей в развитии государства. Будущее мира и человечества заключается в его интеллектуальном потенциале и все зависит от того насколько эффективно этот потенциал будет использован. Эта традиция успешно продолжается Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его инициативе были установлены тесные связи с создателем теории нечеткой логики, знаменитым ученым, азербайджанцем Лютфи Заде, известным физиком, академиком Американской Национальной Академии наук и РАН Р.З.Сагдеевым, которые неоднакратно посещали Азербайджан. Академик Р.З.Сагдеев в настоящее время является членом попечительского совета Бакинского государственного университета, где делится своим богатым опытом развития науки и образования. По инициативе и содействии Президента Ильхама Алиева Азербайджан в разные годы посещали такие известные деятели науки как, физик, Нобелевский лауреат, академик РАН Ж.И.Алферов, Президент РАН А.М.Сергеев, ректор МГУ им.М.В.Ломоносова, академик РАН В.А.Садовничий и другие. Именно по инициативе Президента Ильхама Алиева в Баку были открыты и успешно функционируют филиалы МГУ им. М.В.Ломоносова и Первого Московского Медицинского Института имени И.М.Сеченова. Азербайджан является единственной постсоветской страной, где функционируют филиалы таких известных вузов, что является важным государственным вкладом в развитие науки и образования. С другой стороны в Азербайджане реализуются совместные программы с ведущими университетами мира, например, с известным американским университетом Джордж Вашингтон, ведущими университетами Франции, Германии и др. В результате таких совместных программ студенты получают дипломы как азербайджанских, так и иностранных университетов, при этом государство взяло все расходы по обучению на себя. Это есть важная государственная инвестиция в будущее, где инициатива и главная роль принадлежит Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Другой вопрос, который может задать читатель, если пагубно и вообще-то не стоит применять напрямую западные модели, например, в науке, то как получается, что в США, где наука сосредоточена в основном в университетеах и эта страна достигла самых невероятных успехов в науке, и даже Национальную Академию наук Америки называют советником нации в научных вопросах. Если в США построенная система взаимоотношений науки и государства формировалась в течение десятков, а может и сотен лет, то это не означает, что используя эту модель любая страна достигнет таких же или близких успехов как в США. Дело в том, что каждая страна имеет свой путь развития, который зависит от многих компонент, например, от исторического пути, который прошла страна, от менталитета народа и многих других факторов. Поэтому, каждая используемая государственная модель или реализуемая реформа должны соответствовать национальным интересам и учитывать особенности этой страны.

Поэтому опыт каждой страны должен использоваться осторожно, с учетом специфики страны, где это используется. Обратите внимание, что система взаимоотношений между наукой и государством, используемая в США, практически не используется в других странах, так как каждая страна использует свой путь развититя, учитывая национальные ценности и интересы. Постсоветские страны используют одинаковый принцип, так как эти страны более 70 лет жили в одном государстве и использовали один принцип. Сейчас необходимо не разрушать, а реформировать существующую систему, в зависимости от потребностей и исторического пути, пройденного страной. На пространстве бывшего СССР в системе Академии наук СССР и Академий наук республик был создан некий задел, я бы сказал основа для взаимодействия государства и Академии наук, причем, все это успешно функционироавало. Сегодня, сломав устоявшуюся систему, которая достаточно хорошо зарекомендовала себя в течение многих лет, и внедрив скажем американскую систему взаимоотношений науки и государства, мы с одной стороны уничтожим то, что было сделано за долгие годы, создадим дополнительные проблемы для университетов и практически не получим ничего хорошего взамен. Возможно через десятки, а может и сотни лет такая система может начать давать свои плоды. Тогда возникает другой вопрос - а стоит ли так рисковать, когда реформировав существующую систему, можно эффективно использовать Академию наук для развития государства. Конечно нет. Это показывают примеры, например, Грузии, где Академия наук с ее большим опытом и развитой наукой, практически утеряна и новая система ничего хорошего не дала. Узбекистан, практически ликвидировав Академию наук столкнулся с большими трудностями как в науке, так и в образовании, вернул все на круги своя и можно сказать, что Академия наук, получив новое дыхание, зашагала большими шагами. Только в этом году, в Узбекистане государственные инвестиции в научные разработки увеличились на 36%. Туркмения, Казахстан уже реформируют свои Академии наук, делая их чисто государственными структурами. В Китае даже нет намека на то, чтобы уничтожить или упразднить Академию наук и применить Американскую систему, потому что польза Академии наук налицо. Существуют различные пути эффективного пути развития и использования научных достижений и каждая страна в зависимости от пройденного исторического пути должна найти свой оптимальный путь, а не стремиться к использованию готовых рецептов. Возможно это и есть суть государственного подхода. Разрушать всегда легко, а вот создавать - дано не каждому. Цель каждого государства заключается не в том, чтобы ломать созданное, а наоборот реформировать существующее, согласно велению времени, чтобы оно приносило пользу государству и способствовало развитию экономики. Это касается не только Академии наук, но практическиъ и всех сфер.

2. Важный вопрос сохранение второй научной степени - доктора наук. Представим на секунду, что мы в Азербайджане ликвидируем эту ступень и как в некоторых странах оставим только степень доктора философии. Нетрудно понять что тогда будет ждать нашу страну. Во-первых, уровень диссертаций докторов философии и так из года в год падает, а при таком подходе появится огромное количество профессоров (невысокого уровня), которые будут готовить себе подобных научных деятелей. Тогда возникает другой вопрос, а как же в странах, где достаточно высокий уровень науки, но имеется только одна научная степень. На самом деле, в странах, где используется только одна научная степень, существует жесткая система присуждения званий профессора и другие преграды, которые являются другой формой нашей второй научной ступени - доктора наук. Например, в братской Турции, после защиты диссертации доктора философии, для получения звания доцента необходимо опубликовать статьи в известных журналах (практически наши требования к диссертациям докторов наук) да еще сдать специальный (непростой) экзамен. В Германии, Австрии, Румынии, в странах Прибалтики имеется вторая научная степень, так называемый хабилитат, без которого невозможно получение звание профессора. В Румынии даже принят закон, что не имея второй научной степени нельзя иметь аспирантов (докторантов), а тем более занимать должность профессора. В США, в Скандинавских и других странах имеется ограниченное количество должностей профессоров, и специальная комиссия по достаточно жесткому критерию, решает кому и в каком университете занять эту должность, причем обращается внимание на публикации ряда статей в известных журналах и международное признание ученого. Такой конкурс носит международный характер, где ученые из любых стран могут принять участие. Эти критерии намного жестче наших требований для защиты докторской диссертации, так как требуют международного признания. Поэтому, опять ломать существующую систему и заменять ее на аналогичную нет никакого смысла. Необходимо реформировать имеющееся так, чтобы оно эффективно функционировало.

3. Нужна ли Высшая Аттестационная Комиссия в Азербайджане сегодня? Считаю, что пока нужна, но и здесь необходимо проводить реформы. Об этом я писал в предыдущих публикациях. Было бы целесообразно по некоторым дисциплинам, например, для начала, по физике и математике создать пилотные ученые Советы, которые после защиты диссертаций докторов философии сразу выдавали бы дипломы. При этом такие Советы по защите должны функционировать под строгим контролем ВАК. При неудовлетворительной деятельности Советов, ВАК может реформировать их, а иногда и лишать права проводить защиты. Со временем, постепенно выдачу дипломов докторов философии можно также передать научным Советам, но необходимо их количество существенно уменьшить, чтобы сохранить качество защищаемых диссертаций. Диссертации докторов наук пока обязательно должен утверждать ВАК. Время покажет когда можно будет передать Советам также права по присуждению степени доктора наук. При этом ВАК должна оставаться, как орган контролирующий научные Советы. Возможно со временем отпадет надобность в ВАК, но для этого нужно время. В науке и образовании больше приемлемы эволюционные процессы, хотя бывают случаи когда необходимо проводить и революционные реформы. Например, переход подготовки докторов философии на систему, принятую уже практически во многих странах мира (посещение занятий и сдача порядка 6-7 экзаменов) требует возможно революционных измененией в нашей системе образования, но это веление времени и поэтому необходимо это сделать как можно скорее. Думаю, что это все же не революционное изменение, а скорее существенная реформа, которая не потребует больших усилий, более того положительно скажется как на качестве подготовки докторантов, так и учебного процесса. Необходимо заметить, что на постсоветском пространстве многие страны уже перешли к такой системе. Можно было бы после защиты диссертаций доторов философии, которые по новой системе будут сдавать 6-7 экзаменов, дать право ученым Советам выдавать им дипломы минуя ВАК. Ясно, что их научный уровень будет существенно выше, чем у лиц, которые ограничились сдачей только кандидатского минимума, поэтому такое новшество было бы логичным продолжением предполгаемых реформ.

Зададимся вопросом, чем же привлекательна наука, что ей посвящается столько публикаций и обсуждений, создаются научные подразделения, в компании, занимающиеся научными разработками, из года в год инвестируются большие ассигнования. Крупные компании Apple, Samsung, Huawei, Sony и другие имеют научные подразделения и выделяют на их развитие большие ассигнования. В нашумевших на весь мир книгах Юваль Ной Харари "Sapiens. Краткая история человечества" и "Homo Deus. Краткая история будущего" показано, что на протяжении всей истории человечества, именно благодаря научным достижениям удалось победить многие беды, пандемии и эпидемии, и происходит переход человека от Homo Sapiens к Homo Deus. В XIV веке, в Центральной Азии появилась, так называемая Черная Смерть - бактерия Yersenia pestis, которая унесла около 200 миллионов жизней людей на планете. Только благоаря научным достижениям удалось побороть такую страшную трагедию для человечества. Благодаря научным достижениям между 1950 и 2000 ВВП США вырос с 2 триллионов до 12 триллионов долларов, а сегодня перевалил за 20 триллионов. В Японии за 30 лет (между 1958 и 1987) произошел один из самых стремительных экономических скачков в истории, когда реальный доход населения вырос в 5 раз. Если раньше происходили войны между странами, за полезные ископаемые, которые приносили большой доход государствам, то сегодня войны носят другой, научно-интеллектуальный характер. Сегодня идет борьба за миллиарды долларов за кооперацию с такими научно-интеллектуальными гигантами как Microsoft, Apple и Huawei. Поэтому, нравится наука или нет, именно ее научные достижения позволили человеку выжить, управлять природой и поставить ее служению человечества. До сих пор человечество развивалось, совершенствуя внешние устройства, подчиняя себе природу и все окружающее. В будущем развитие человечества напрямую связано с усовершенствованием его разума и ясно, что без науки здесь не обойтись. В настоящее время человечество находится на перепутье и необходимо понять какой путь оно должно выбрать из простирающихся перед ним. Ясно одно, что невозможно остановить ход истроии, однако благодаря науке человечество может выбрать правильное, необходимое для нашего развития направление. И это единственный путь сохранить человека, как индивидуума, перед нарастающей техногенной революцией. Как говорил знаменитый немецкий философ, поэт и вообще высокоинтеллектуальная личность Фридрих Ницше - хотя наука перед лицом реальности иногда выглядит примитивно и по-детски наивно - и всё же это самое ценное, что у нас есть. Потому что, с науки начинается история разумного человека, его становление, и именно наука определяет наше будущее.

В заключении хочу подчеркнуть, что, к сожалению, все живое в мире стареет, начиная от человека и заканчивая растениями. Даже неживое подвластно времени и приходит со временем в упадок. И только наука, возраст которой сопоставим с возрастом человечества не только стареет, а день ото дня молодеет, так как в науку приходят опытные, сказавшие свое слово в науке люди, ведущие умы человечества, которые обогащают ее и делают вечно молодой.