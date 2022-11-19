Необычная контрабанда из Ирана в Азербайджан

Азербайджанские таможенники пресекли попытку контрабанды крупной партии сигарет из Ирана.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Управление по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) АР.

В результате мероприятий, проведенных Главным оперативно-следственным управлением, на Ходжасанском таможенном посту был произведен досмотр грузового автомобиля с апельсинами, импортированными из Ирана юридическим лицом ООО Suma-94.

В ходе досмотра среди груза в 198 пластиковых ящиках были обнаружены и изъяты завернутые в бумагу с 3D-изображением апельсинов упаковки сигарет, которые не имели акцизных марок АР и не были задекларированы. Всего было найдено 23 846 пачек сигарет Kent, 7 980 - Marlboro, 500 - Parliament, 15 000 - Milano и 90 - Senator, в общей сложности 948 320 штук сигарет.

Продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к совершению данных противоправных действий.